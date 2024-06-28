Vali Yardımcısı Türker Çağatay Halim Başkanlığında Valilik binası toplantı salonunda düzenlenen toplantıda yeterli ve dengeli beslenme, hareketli yaşam konuları anlatıldı.

Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı kapsamında obezite, yeterli ve dengeli beslenmeyi, fiziksel aktivitenin önemini, diyabeti önleme ve kontrol altına alınmasını amaçlayarak oluşturulan 2024 / 2.Yeterli ve Dengeli Beslenme ve Hareketli Yaşam Kurul toplantısı gerçekleştirildi. Beslenme açlık duygusunu bastırmak, karın doyurmak ya da canının çektiği şeyleri yemek içmek değildir" denildi.

Açıklamanın devamında, "Beslenme; sağlığı korumak, geliştirmek ve yaşam kalitesini yükseltmek için vücudun gereksinimi olan besin öğelerini yeterli miktarlarda ve uygun zamanlarda almak için bilinçli yapılması gereken bir davranıştır. Besin öğeleri vücudun gereksinmesi düzeyinde alınamadığında Yetersiz Beslenme oluşur. İnsanın yaşamı için 50’ ye yakın besin öğesine gereksinimi vardır. İnsanın, sağlıklı büyüme ve gelişmesi, sağlıklı ve üretken olarak uzun süre yaşaması için bu öğelerin her birinden günlük ne kadar alınması gerektiği belirlenmiştir. Bu öğelerin herhangi biri alınmadığında, gereğinden az ya da çok alındığında, büyüme ve gelişme engellenir, sağlık bozulur. Gereğinden fazla besin tüketilirse, çok alınan bazı öğeler vücutta yağ olarak depolandığından sağlık için zararlı olur. Bu duruma Dengesiz Beslenme denir. Dengesiz beslenmenin önlenmesinde beslenme eğitimi ile sağlıklı beslenme bilincinin kazandırılması büyük bir önem taşır” ifadelerine yer verildi.