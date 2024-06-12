Yozgat Valiliği ve İl Emniyet Müdürlüğü, Kurban Bayramı öncesi vatandaşları dolandırıcılık ve hırsızlık olaylarına karşı uyardı.

Kurban pazarlarında yaşanacak olan dolandırıcılık ve hırsızlık olaylarına karşı dikkat olunması konusunda Valilik, vatandaşları uyardı.

Yozgat Valiliği sosyal medya üzerinden vatandaşları dolandırıcılık ve hırsızlık olaylarına karşı dikkatli olmaları konusunda bilgilendirdi.

Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımda; “Kurban pazarlarında dolandırıcılık ve hırsızlık olaylarına karşı dikkatli olun. Alışveriş sırasında aldığınız paranın, çek ve senedin sahte olup olmadığını kontrol edin. İnternet üzerinden bedelinin çok altında kurbanlık satışı yapan sitelerden alışveriş yapmayın. Mümkün olduğunca döviz ile alışveriş yapmayın. Döviz ile yapılan alışverişlerde sahteciliğe ve döviz kurlarına dikkat edin” ifadeleri yer aldı.