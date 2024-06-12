Yozgat Valiliği ve İl Emniyet Müdürlüğü, Kurban Bayramı öncesi vatandaşları dolandırıcılık ve hırsızlık olaylarına karşı uyardı.

11 yıllık hizmetin ardından Yozgat'a veda etti! 11 yıllık hizmetin ardından Yozgat'a veda etti!

Alışverişte Dikkatli Olun!

Kurban pazarlarında yaşanacak olan dolandırıcılık ve hırsızlık olaylarına karşı dikkat olunması konusunda Valilik, vatandaşları uyardı.

Alışverişte Dikkatli Olun! 3

Yozgat Valiliği sosyal medya üzerinden vatandaşları dolandırıcılık ve hırsızlık olaylarına karşı dikkatli olmaları konusunda bilgilendirdi.

Alışverişte Dikkatli Olun! 2

Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımda; “Kurban pazarlarında dolandırıcılık ve hırsızlık olaylarına karşı dikkatli olun. Alışveriş sırasında aldığınız paranın, çek ve senedin sahte olup olmadığını kontrol edin. İnternet üzerinden bedelinin çok altında kurbanlık satışı yapan sitelerden alışveriş yapmayın. Mümkün olduğunca döviz ile alışveriş yapmayın. Döviz ile yapılan alışverişlerde sahteciliğe ve döviz kurlarına dikkat edin” ifadeleri yer aldı.

Muhabir: Hakan Demirbaş