İbiş, yurt içi ve Filistin Gazze için belirlenen kurban bedelinin 13 bin 250 lira olduğunu, yurt dışı için ise 5 bin 250 lira olarak belirlendiğini açıkladı.

Başkan İbiş, Gazze’deki kurban kesimi ve lojistik süreçleriyle ilgili de bilgi vererek, Gazze için Türkiye’de yapılan kesim ve konserveleme işlemleri nedeniyle bu bölge için de aynı bedelin belirlendiğini vurguladı.

"Yurt içi ve Filistin Gazze kategorisi için kurban bedelimiz 13 bin 250 lira, yurt dışı için ise 5 bin 250 lira olarak belirlenmiştir" diyen İbiş, ayrıca bu yıl taksitle ödeme imkânı sunacaklarını belirterek, bağışçılara 2 ila 4 taksit arası ödeme seçeneği sunduklarını söyledi.

İbiş, kurban bağışlarının çeşitli kanallarla yapılabileceğini belirterek, "Bağışçılarımız internet sitemiz, mobil bağış uygulamamız, bankalar ve 168 bağış hattı gibi kanallar aracılığıyla bağışlarını gerçekleştirebilirler" dedi.

Türk Kızılay Yozgat Şube Başkanı İbiş, 2025 yılı için hedefledikleri yardım sayısının, yurt içi ve Gazze'de 25 bin, yurt dışında ise 130 bin kişi olduğunu da sözlerine ekledi.