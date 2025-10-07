Sorgun Kaymakamı Abdurrezzak Canpolat, Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında Sorgun Müftülüğü tarafından düzenlenen programa katıldı.

Programa İlçe Müftüsü İsa Yaykın, şube müdürleri Nadir Yiğit ve Gazi Bektaş, din görevlileri ile Kur’an kursu öğreticileri katıldı.

Kaymakam Canpolat, katılımcıların haftasını kutlayarak, programa katılan din görevlileri ve Kur’an kursu öğreticilerine plaket takdim etti.

Konuşmasında camilerin ve din görevlilerinin toplum yaşamındaki önemine değinen Canpolat, “Bilindiği gibi camilerimiz cemaatsiz, cemaatimiz de din görevlilerimiz olmadan var olamaz. Asıl önemli olan, camilerimizi cemaatle doldurmak ve cemaatimizi o maneviyat iklimine kavuşturmaktır. Bu vesileyle camilerimizin inşasında ve ihyasında emeği geçen tüm hayırseverlerimize, hizmetlerini fedakârlıkla sürdüren din görevlilerimize şükranlarımı sunuyorum. Toplumsal dayanışmayı, birlik ve beraberliğimizi pekiştiren bu ulvi görevi yerine getiren tüm din görevlilerimize ve ailelerine sağlık, huzur ve başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.