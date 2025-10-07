Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü, okul ve öğrenci yurtları çevresindeki denetimlerini sürdürüyor.

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il merkezi ve 13 ilçede okul ve öğrenci yurtları çevresinde denetim yaptı.

Denetim kapsamında, 200 okul ve çevresi ile 129 yurt ve çevresi kontrol edildi. Yapılan denetimlerde, toplamda 4 bin 860 şahıs sorgulanırken, bin 202 araç sorgulandı ve 80 araca cezai işlem uygulandı.

Yozgat Valiliği ve Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü, halkın güvenliğini sağlamak amacıyla denetimlerinin aralıksız devam edeceğini duyurdu.