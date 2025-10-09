Yozgat’ta Kuraklık Tarımsal Üretimi Etkiledi

Yozgat’ta Nisan-Mayıs aylarında yaşanılan don olayının ardından düşen dolu, tarımsal üretimi olumsuz yönde etkiledi. Don ve dolu afetinde zarar gören sebze fideleri sökülüp, yerine yenileri dikilmesi hasatta gecikmeye neden oldu. Bu arada yaşanılan aşırı sıcaklık ve kuraklıkta hasada hazır hale gelen ürünler dalında hastalandı, yanıklar oluştu. Aşırı soğuklar, dolu, don ve aşırı sıcaklar hem bitkisel üretime hem de üreticiye büyük zarar verdi. Yeniden dikimi yapılan bitkilerin önemli bölümünün sıcaklardan etkilenmesi maliyetlerin de artmasına yol açtı.

İklim Değişikliği Meyve Sebzeleri Vurdu

Yozgat’ın Koyunculu köyünden Fitnet Bozkurt, "Ben ektim, kurudu Koyunculu köyünde. Tepenin yüzü elmalığımız çok şükür büyük, kamyonlarla elmalarımız çıkardı. Bu yıl elma da yok, domatesim, fasulyem tüm kurudu. Yemek için gidip satın alıyoruz" dedi.

Yozgat’ta Sıcaklar Meyve Üretimini Olumsuz Etkiledi

Türkmen Araplı köyünden Mehmet Özer de, bitkilerin aşırı sıcaklardan olumsuz etkilendiğini ve ürün alamadıklarını vurgulayarak şöyle dedi: "Bahçemizde bu sene sıcaklık ve doludan dolayı mahsullerimiz biraz hasar aldı. Sıcaklıktan yanan meyvelerimiz oldu. Tam bir verim alamadık, bekliyoruz. Biraz mağdur olduk köylü olarak. Bahçemizi ektik. Daha sonra dolu vurdu. Dolu vurduktan sonra tekrar ekim çalışmamız oldu. Şimdi de sıcaklıktan dolayı bazı sebzelerimiz zarar gördü. İkinci ekimde maliyetler de eklendi, biraz da zaman kaybı oldu. Sürekli gelgit, sıcaklık, aşırı bir sıcaklık denk geldi bu sene. Biraz çaba sarf ettik."