Yozgat’ın Esenli köyünde bulunan ve 20 bin 474 hektarlık bir alana sulama hizmeti veren Gelingüllü Barajı’nda kuraklık etkisini oldukça hissettirmeye başladı.

Barajda 2025 yılına ait üç farklı dönemde çekilen dron görüntüleri, su seviyesindeki dramatik değişimi gözler önüne serdi.

Ocak 2025’te kaydedilen ilk görüntülerde, su seviyesi geçtiğimiz yıllara oranla düşük olsa da, barajı besleyen ırmak kollarının hala akmaya devam ettiği görülüyor. Kış mevsiminin etkisiyle baraj çevresi büyük oranda suyla kaplı, doğal yaşamın izleri ise halen hissediliyordu.

Mart 2025’te çekilen ikinci görüntülerde ise, Ocak ayına göre daha yüksek bir su seviyesi dikkat çekti. Bölgeye düşen karların erimesi ve yağışlarla birlikte barajı besleyen derelerin debisi artmış, baraj bir nebze de olsa can bulmuştu.

Ancak yaz aylarının gelmesiyle birlikte tablo tamamen değişti. Dron ile çekilen son görüntülerde barajın büyük oranda kuruduğu görülüyor.

Uzun süredir yağmurun yağmaması ve sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi sonucu barajdaki su seviyesi gözle görünür seviyede azaldı. Barajı besleyen ırmakların tamamı kurudu.

Gelingüllü Barajı havzasında çatlamış topraklar ve otlayan hayvanlar dikkat çekerken, baraj gölü tarihinin en fazla su çekilmesini yaşadı.

Tarımsal sulama açısından hayati öneme sahip barajın bu durumu, kuraklık tehlikesinin kapıda olduğuna işaret ediyor.