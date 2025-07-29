Yozgat’ın Çandır ilçesine bağlı Gülpınar ve İğdeli köylerinde jandarma ekipleri, orman ve anız yangınlarına karşı önleyici denetim gerçekleştirdi. İğdeli Barajı’nda ise kuraklık ve bilinçsiz sulama nedeniyle su seviyesi ciddi oranda düştü, balık ölümleri yaşandı.

Jandarma’dan Yangınlara Karşı Önlem

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Çevre ve Doğa Koruma Timi (HAYDİ), orman ve anız yangınlarının önlenmesine yönelik Çandır ilçesindeki Gülpınar ve İğdeli köylerinde denetim faaliyeti yürüttü. Faaliyet kapsamında vatandaşlara yangınlar konusunda bilgilendirme yapıldı.

İğdeli Barajı'nda Tehlikeli Düşüş

Yapılan denetimlerde İğdeli Barajı da kontrol edildi. Kuraklık ve barajı besleyen su kollarının kuruması nedeniyle barajdaki su seviyesinin 100 metrelik alanda bitme noktasına geldiği tespit edildi.

Yetkililer, suyun bilinçsizce sulama amaçlı kullanılması, oksijen seviyesinin düşmesi ve sıcak hava nedeniyle barajda balık ölümlerinin meydana geldiğini belirtti.

İlgili Kurumlar Bilgilendirildi

Durumun ardından Devlet Su İşleri Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İl Özel İdaresi bilgilendirildi. Ayrıca bölgede yaşayan vatandaşlara orman yangınları konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla bilgilendirme çalışmaları da yapıldı.

“Doğayı Korumaya Devam Edeceğiz”

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı, çevre ve doğanın korunmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini vurgularken, kamuoyuna da duyarlılık çağrısında bulundu.