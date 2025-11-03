Yozgat Başınayayla Köyü Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği, üyelerine yönelik Ankara’nın Çamlıdere ilçesine kültürel ve manevi içerikli gezi düzenledi.

Dernek Başkanı Servet Biçer öncülüğünde gerçekleştirilen etkinlikte, doğa, tarih ve maneviyat dolu bir gün yaşandı.

Sabah saatlerinde otobüsle yola çıkan yaklaşık 35 kişilik grup, ilk olarak Çamlıdere Aluçdağı Tesisleri’nde kahvaltı yaptı.

Gün boyunca devam eden programda katılımcılar “Çamlıdere Müzesi. Hayvanat Bahçesi. Terazi Müzesi. Soba Müzesi. Çocuk Oyuncak Müzesi gibi bölgenin önemli kültürel noktalarını ziyaret etti.

Doğal güzellikleriyle bilinen Çamlıdere’de katılımcılar hem tarihle iç içe zaman geçirdi hem de keyifli vakitler yaşadı.

Programın en anlamlı bölümü ise Şeyh Ali Semerkandi Hazretleri’nin türbesi oldu. Rehberler eşliğinde türbenin tarihi hakkında bilgi alan grup, ardından Şeyh Ali Semerkandi Camii’nde namaz kılarak dua etti.

Dernek Başkanı Servet Biçer, etkinliğin ardından yaptığı açıklamada, geziye katılan tüm hemşehrilerine teşekkür ederek, şunları kaydetti: “Dernek üyelerimizle birlikte hem kaynaşmak hem de kültürel ve manevi yönü güçlü bir gün geçirmek istedik. Katılım sağlayan tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyor, birlik ve beraberliğimizin daim olmasını diliyorum. Bu tür etkinliklerle dayanışmamızı sürdürmeye devam edeceğiz.”

Biçer, Başınayayla Köyü Derneği olarak yıl boyunca sosyal, kültürel ve dayanışma etkinlikleri düzenleyerek hemşehrileri bir araya getirmeye devam edeceğini söyledi.