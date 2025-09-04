Yozgat’ta Arazi Parsel Tanımlama Sistemi eğitimi düzenlendi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından üretim planlaması kapsamında, CBS sistemi üzerinden Arazi Parsel Tanımlama Sistemi (LPİS) Projesi’nin faaliyete geçirilmesi amacıyla Yozgat’ta bir günlük eğitim toplantısı düzenlendi.

Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürlüğü CBS Birimi tarafından gerçekleştirilen eğitimde, il ve ilçe müdürlüklerinden görevli personellere sistemin kullanımı anlatıldı.

Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürü Ömer Şentürk, Arazi Parseli Tanımlama Sistemi (APTS) kapsamında üretilen fiziksel blokların, tarım alanlarının kayıt altına alınması, beyan edilmemiş veya yanlış beyan edilmiş alanların tespiti ile sulak alanlar, yerleşim yerleri, orman ve mera alanlarının belirlenmesi amacıyla uzaktan algılama yöntemiyle oluşturulduğunu ifade etti.

Şentürk, sistem sayesinde Türkiye genelinde tarım arazilerinin ve ilde planlama dahilinde üretilen alanların arazi tiplerinin de tespit edileceğini belirtti.