Kiralık konut piyasasında, üniversite sınav sonuçlarının açıklanması, memur atamaları ve düğün sezonunun bitişiyle ciddi bir talep artışı öngörülüyor. Uzmanlar, özellikle büyük şehirlerde kiralık konut fiyatlarının yaklaşık yüzde 30 artabileceğini belirtiyor.

Eylül ayında kiralara zam beklenirken, konunun uzmanları kiralık konut piyasasında hareketlilik bekliyor. Türkiye Gazetesi'ne konuşan sektör temsilcileri, üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte kayıt için şehir değiştirecek öğrenciler, kamu tarafındaki atamalar ve düğünlerin kiralık tarafında büyük bir talep dalgası oluşturacağını ifade etti.

Sektör temsilcileri, "Üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasıyla şehir değiştirecek öğrenciler, kamu atamaları ve düğünler nedeniyle kiralık konut talebinde büyük bir artış yaşanacak. Bu sebeple, kiralık konut piyasasında hareketli bir dönem bizi bekliyor. Ne yazık ki, kiralık konut bulmanın zor olduğu ve kira fiyatlarının artacağı bir döneme giriyoruz. Bu süreçte satılık konut fiyatları daha stabil kalabilir ancak mevcut kiralar yüzde 30 oranında artabilir" dedi.