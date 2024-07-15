Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), 28 Eylül 2023 tarihinde yürürlüğe giren yeni yönetmelikle bireysel emeklilik sistemi (BES) katılımcılarına önemli avantajlar sunuyor. Artık BES birikimlerinizi kullanarak daha kolay kredi çekebileceksiniz.

Yeni düzenlemeyle birlikte, BES katılımcıları, acil nakit ihtiyaçlarını karşılamak için BES sözleşmelerini sonlandırmadan, birikimlerini devlet katkısı hariç bankalara devrederek kredi kullanabilecekler. Bu sayede finansmana erişim daha kolay hale geliyor.

SEDDK 2. Başkanı Mehmet Verim, haziran ayında hayata geçen uygulama hakkında detaylar verdi. Verim, "Katılımcılar BES hesaplarındaki birikimlerini bankalara devredebilecek ve bu sayede kredi kullanım süreçlerinde finansmana daha kolay erişebilecekler" dedi.

BİRİKİMLER YATIRIM FONUNA DEVREDİLECEK

Mehmet Verim, bankaların Emeklilik Gözetim Merkezi tarafından geliştirilen merkezi bilgi sistemi aracılığıyla katılımcıların BES birikimlerini sorgulayabileceklerini belirtti. Kredi süresi boyunca teminat olarak tutulan bu birikimler, bankaların talebi doğrultusunda belirlenen emeklilik yatırım fonuna devredilecek.

Kredi borcu ödenmediğinde devredilen birikimlerin teminat olarak tutulacağı temlik fonunda değerlendirilmeye devam edeceğini belirten Verim, katılımcıların kredi süresi boyunca birikimlerini başka şirketlere devredemeyeceklerini vurguladı.

Yeni düzenleme kapsamında, alacağın devri için özel olarak belirlenen 4 ayrı fon kuruldu. Bu fonlar, Anadolu Hayat ve Emeklilik ile Türkiye Hayat ve Emeklilik şirketleri tarafından yönetilecek. Faizli ve faizsiz seçenekler sunulan fonlar, katılımcıların tercihlerine göre kullanılabilecek.

SEDDK'nın yeni düzenlemesiyle birlikte, BES katılımcılarının finansal ihtiyaçlarını karşılama ve emeklilik birikimlerini koruma imkanlarının artması bekleniyor.