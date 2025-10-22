Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından yayımlanan yeni duyuruya göre, Yozgat dahil 81 ilde toplam 5 bin 380 personel alımı gerçekleştirilecek. Alımlar, KPSS şartı aranmadan yapılacak.

Hangi Kadrolara Alım Yapılacak?

İŞKUR’un açıkladığı ilana göre, alımlar şu kadrolarda gerçekleştirilecek:

Büro Personeli

Güvenlik Görevlisi

Temizlik Görevlisi

İlanlarda, çalışılacak kurum ve pozisyona göre farklı şartlar belirlense de, genel olarak ilkokul, ortaokul, lise, ön lisans ve lisans mezunu adayların başvuru yapabileceği belirtildi.

KPSS Şartı Yok

İŞKUR tarafından yapılan açıklamada, söz konusu personel alımlarında KPSS puanı şartı aranmayacağı, bunun yerine kurumların kendi belirlediği kriterler doğrultusunda değerlendirmenin yapılacağı vurgulandı. Bu sayede birçok adayın istihdam sürecine dahil olabileceği ifade edildi.

Başvuru Süreci ve İlan Detayları

Başvurular, İŞKUR’un resmi internet sitesi ([www.iskur.gov.tr](http://www.iskur.gov.tr)) üzerinden online olarak gerçekleştiriliyor. Adaylar, giriş yaptıktan sonra “Açık İş İlanları” sekmesinden il, meslek veya kurum bazında arama yaparak uygun kadroları görüntüleyebiliyor.

Her il ve kurum için başvuru tarihleri farklılık gösterebiliyor. Bu nedenle adayların ilan detaylarını dikkatle incelemeleri gerekiyor.

Kimler Başvurabilir?

Genel başvuru şartları şu şekilde sıralandı:

T.C. vatandaşı olmak

18 yaşını doldurmuş olmak

Kamu haklarından mahrum olmamak

Vardiyalı çalışma sistemine engel bir durumu bulunmamak

Güvenlik görevlisi pozisyonu için gerekli sertifika ve belgeye sahip olmak

Temizlik ve büro personeli alımlarında ise mezuniyet şartı dışında özel bir kriter belirtilmedi.

81 İlde Eş Zamanlı Alım

Personel alımlarının tüm Türkiye genelinde eş zamanlı olarak başladığı, başvuruların Ekim 2025 boyunca devam edeceği öğrenildi.

Yozgat, Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Konya, Gaziantep ve Diyarbakır gibi birçok ilde kamu kurumları, belediyeler, özel firmalar ve üniversiteler bünyesinde istihdam sağlanacak.