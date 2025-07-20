Yozgat’ta üç ay önce meydana gelen şiddetli rüzgarın ardından yıkılan 20 yıllık leylek yuvası, köy halkı tarafından yeniden inşa edildi.

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Yozgat’ın Sorgun ilçesine bağlı Mirahor Köyü’nde, üç ay önce etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle 20 yıllık leylek yuvası, devrilerek yıkılmıştı.

Yuva Misafirlerini Bekliyor (4)

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Köyün simgesi haline gelen ve uzun yıllardır leyleklere ev sahipliği yuva, köy halkının birlik ve dayanışmasıyla yeniden inşa edildi. Köy halkı yuvayı tekrar yenilmenin mutluluğunu yaşarken, yuva yeni leyleklere ev sahipliği yapmayı bekliyor.

Yuva Misafirlerini Bekliyor (1)

"Birlik İçinde Tekrar Yaptık"

Mirahor Köyü sakinlerinden Nizam Bozdemir yeni yuva yaptıklarını belirterek, "Ben yurt dışında kalıyorum. 3 ay önce şiddetli rüzgar çıkması sonucu leylek yuvası yukarıdan aşağıya düşmüştü. Biz de köy halkı olarak birlik beraberlik içinde imkanlarıyla yuvamızı yerine yerleştirdik" diye konuştu.

Kaynak: İHA