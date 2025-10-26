Olay, Sorgun'un İkikara köyü mevkiinde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, buğday yüklü römorku ile ilerleyen traktör, birden yolun çökmesiyle yola düştü. Yaklaşık 1 metre derinliğindeki çöküntü, römorkun arka tekerleğini tamamen içine alırken, traktör şans eseri dengede kalarak büyük bir facianın önüne geçildi.

Çökmenin ardından römorkun yola gömüldüğünü gören köylüler ve yoldan geçen vatandaşlar, olay yerine gelerek durumu inceledi.

Uygulanan ilk incelemelerde, yalnızca traktörün düştüğü noktada değil, köy yolunun farklı kesimlerinde de benzeri çöküntülerin ve çatlakların oluştuğu gözlendi.

Çöküntülerin neden kaynaklandığı henüz bilinmezken, yoldaki bu durumun can ve mal güvenliğini tehdit ediyor.