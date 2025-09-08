Yozgat’ta köy yolları sıcak asfalt çalışmalarıyla modern hale getiriliyor. 2025 yılı yatırım programı kapsamında Sorgun ilçesine bağlı İkikara, Bağlarbaşı ve Duralidayılı grup köy yolunun Duralidayılı etabı tamamlandı.

Yozgat Valiliği’nden yapılan açıklamada, Duralidayılı etabındaki sıcak asfalt çalışmaları İl Özel İdaresi ekiplerince gerçekleştirildi. Böylece köy yollarında hem ulaşım kolaylığı hem de daha güvenli bir yol imkânı sağlandı.

Valilik açıklamasında, bu yatırımların hayata geçirilmesinde katkısı olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, ilgili bakan, milletvekilleri ve emeği geçen tüm isimlere teşekkür edildi.