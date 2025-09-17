Kızılok, köy yollarının modernizasyonu ve vatandaşların yaşam kalitesinin artırılması amacıyla yürütülen çalışmaları yerinde denetledi. Yapılan incelemelerde, yolların kilitli parke taş ile kaplanarak hem daha düzenli hem de uzun ömürlü bir hale getirileceği belirtildi.

Kızılok, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Köylerimiz için canla başla, durmadan çalışıyoruz. Kıyıkışla köyümüzde kilitli parke taşı döşeme işine başladık. Daha düzenli yollar, daha mutlu yarınlar için” ifadelerini kullandı.

Kızılok, hizmetlerin tamamlanmasının ardından köydeki yaşam kalitesinin artacağını ve benzer projelerin diğer köylere de yaygınlaştırılacağını belirtti.

Kızılok, köy yollarının iyileştirilmesi ve altyapı çalışmalarının yanı sıra, bölgedeki diğer kamu hizmetlerinin de takipçisi olduklarını vurguladı. İl Genel Meclis Üyesi, vatandaşların taleplerine hızlı ve etkin şekilde yanıt verilmeye devam edileceğini ifade etti.