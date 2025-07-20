Kuraklık özellikle Yerköy ilçesi, Yozgat Sanayi Bölgesi ve Kırşehir’in Çiçekdağı ilçesinin şebeke suyu ihtiyacını karşılayan, yıllık 17,5 milyon metreküp içme suyu kapasiteli Muslubeyli Cemil Çiçek Barajı sıcaklıklara dayanamadı ve su seviyesi yüzde 12’lere kadar düştü. Aynı süreçte Uzunlu, Fehimli, Karahallı ve Kuzayca göletlerinin de tamamı neredeyse kurudu.

Tarım ve Hayvancılık da Sarsıldı

Köy sakinleri sondajla sulama yapmaya çalışsa da, bu sistem hem ekonomik bir yük hem de yer altı su kaynaklarını zorluyor. Bu durum pancar tarımına da yansıyor, göletlerdeki su azaldıkça, pancar ekimi yüzde 30 seviyesine kadar geriledi.

Yeni Kuyu Çalışmaları Devam Ediyor

Yozgat Belediyesi, içme suyu sıkıntısını hafifletmek için Musabeyli Barajı'na alternatif olarak yeni sondaj kuyuları açtı. Saniyede 25 litre su vererek yaklaşık 4–5 bin haneye hizmet eden bu kuyularla ciddi bir rahatlama sağlayacağı düşünülüyor.

Yozgat’ın köylerinde çeşme suları akmazken, sadece tarım değil köylerin kültürel hafızası da ciddi şekilde zarar görüyor. Uzmanlar, kuraklıkla mücadelede kalıcı çözümler üretmenin hem içme suyunu hem de bu kültürel mirası korumanın en büyük anahtarı olduğunu ifade ediyor.

Susuzluk Neden Önemli?

Son zamanlarda yaşanan kuraklık tehlikesi her açıdan sorun teşkil ediyor. Tarihi su kültürü kaybolurken, tarım, hayvancılık özellikle de pancar üretimi doğrudan etkileniyor. Yer altı sularının sürdürülemez kullanımı, doğal dengeyi bozarak ekosistemi ve uzun vadeli tarımı da tehdit ediyor.

Gelecek İçin Alınması Gereken Önlemler

Tarım ve Orman Bakanlığının açıkladığı Türkiye Tarımsal Kuraklıkla Mücadele Stratejisi’ne göre alınabilecek önlemlerden bazıları ise şu şekilde:

Baraj ve gölet seviyeleri kritik durumda olduğu için, su yönetimi planlamalarında yer altı + yüzey kaynakları dengeli kullanılmalı, damla ve yağmurlama sulama sistemleri yaygınlaştırılırken belediyelerin yaptığı sondaj çalımlarıyla alternatif kaynak bulunmalı ve yer altı suyu çok zorlanmamalı.