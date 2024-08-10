Akdağmadeni’nde hırsızlık suçundan hakkında kesinleşmiş 4 yıl 7 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı.
Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalarda hırsızlık suçundan aranması bulunan E.P.’nin Akdağmadeni ilçesinde bulunduğu bilgisine ulaştı.
Hakkında kesinleşmiş 4 yıl 7 ay hapis cezası bulunan firari, yapılan çalışmalar sonucu Arslanlı köyünde yakalandı. Firari, jandarmadaki işlemlerinin ardından Akdağmadeni Kapalı Cezaevi İnfaz Kurumuna teslim edildi.
Kaynak: İHA