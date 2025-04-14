Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yerköy ilçesi Kahya köyü mevkiinde gerçekleştirdikleri devriye sırasında yaralı bir şahini bularak koruma altına aldı.

13 Nisan 2025 tarihinde yürütülen önleyici kolluk devriyesi sırasında yerde hareketsiz halde bulunan yırtıcı kuşun, yapılan ilk incelemede şahin olduğu belirlendi.

Yerköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından muhafaza altına alınan yaralı şahin, tedavi ve bakımının yapılması amacıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, doğal hayatın korunmasına yönelik çalışmaların titizlikle sürdürüleceği vurgulanarak, vatandaşların da yaralı ya da yardıma muhtaç yaban hayvanlarını yetkili birimlere bildirmeleri istendi.