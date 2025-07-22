Yozgat Merkez’e bağlı Topçu Köyü’nde anız yangını meydana geldi. Bölgeden yükselen dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangına hızlı müdahalede bulunarak alevlerin büyümesini önlemeye çalıştı. İlk müdahalenin ardından yangını kontrol altına almak amacıyla bölgeye ikinci bir itfaiye aracı daha gönderildi.

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, ekiplerin soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Yozgat İtfaiye Müdürü Muzaffer Arslan, anız yangınlarının tarım alanlarına ve çevreye zarar verdiğine dikkat çekerek vatandaşları dikkatli olmaya ve yangınlara karşı tedbir almaya çağırdı.