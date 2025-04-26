Yozgat’ta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Trafik Kazasında 3 Kişi Yaralandı4
Edinilen bilgilere göre kaza, Sorgun’a bağlı Bahadın Beldesi girişinde meydana geldi.

Trafik Kazasında 3 Kişi Yaralandı5

Sivas istikametinden Sorgun istikametine seyir halinde olan S.Ü. idaresindeki 19 BN 964 plakalı Opel marka otomobil, ara yoldan ana yola çıkmaya çalışan S.Y. idaresindeki 66 ACM 042 plakalı Volkswagen marka otomobile çarptı.

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Trafik Kazasında 3 Kişi Yaralandı2

Kazada sürücüler ile 19 BN 964 plakalı araçta bulunan ismi öğrenilemeyen bir yolcu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Sorgun Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. İHA

Kaynak: İHA