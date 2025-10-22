Yozgat'ın Yerköy ilçesinde otomobilin devrilmesinin ardından 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

Hacı Mehmet Karadavut (65) idaresindeki 66 ACN 237 plakalı otomobil, Ankara-Yozgat kara yolu Arifoğlu köyü mevkisinde devrildi.

Çevredekilerin ihbar etmesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince uygulanan kontrolde, sürücü Karadavut'un hayatını kaybettiği öğrenildi.

Yaralanan Kadem Karadavut (60) ise sağlık ekiplerince Yerköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.