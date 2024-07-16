Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından haziran ayı “Karayolu Trafik Kaza İstatistikleri” açıklandı. Açıklanan verilere göre Yozgat’ta haziran ayında 269 trafik kazası meydana gelirken 5 kişi hayatını kaybetti.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı istatistiklerine göre haziran ayında Yozgat’ta meydana gelen 269 trafik kazasında 308 kişi yaralanırken 5 kişi hayatını kaybetti.

İstatistiklere göre Yozgat’ta haziran ayında meydana gelen 269 kazanın 117’si maddi hasarlı 152’si ise ölüm ve yaralı kaza oldu. 2024 yılında ise il genelinde meydana gelen bin 113 trafik kazasının 535’i maddi hasarlı kaza olarak gerçekleşti. Kazalarda bin 10 kişi yaralanırken 8 kişi hayatını kaybetti.

Ülke geneli haziran ayında 53 bin 224 kaza meydana geldi. Kazalarda 238 kişi ölürken 38 bin 560 kişi yaralandı.

2024 yılında ise ülke geneli 288 bin 610 trafik kazasında 177 bin 450 kişi yaralanırken bin 271 kişi öldü.

KAZALARIN OLUŞ ŞEKLİ

Ülke geneli haziran ayında meydana gelen kazaların oluş şekilleri; karşılıklı çarpışma (bin 525), arkadan çarpma (2 bin 730), yandan çarpma (8 bin 434), yan yana çarpışma (478), duran araca çarpma (338), zincirleme çarpışma (124), çoklu çarpışma (147), engel/cisim ile çarpışma (bin 124), yayaya çarpma (3 bin 739), hayvana çarpma (108), devrilme/savrulma/takla (3 bin 739), yoldan çıkma (2 bin 687), araçtan insan düşmesi (218), araçtan cisim düşmesi (9) ve park etmiş araca çarpma (252) olarak (toplam 25 bin 151) gerçekleşti.

Ülke geneli 2024 yılında meydana gelen kazaların oluş şekilleri; karşılıklı çarpışma (6 bin 809), arkadan çarpma (12 bin 845), yandan çarpma (41 bin 530), yan yana çarpışma (2 bin 156), duran araca çarpma (bin 640), zincirleme çarpışma (645), çoklu çarpışma (756), engel/cisim ile çarpışma (5 bin 622), yayaya çarpma (18 bin 997), hayvana çarpma (427), devrilme/savrulma/takla (15 bin 849), yoldan çıkma (12 bin 245), araçtan insan düşmesi (bin 27), araçtan cisim düşmesi (38) ve park etmiş araca çarpma (bin 177) olarak (toplam 121 bin 763) meydana geldi.

ARAÇLARIN CİNSLERİ

Türkiye genelinde haziran ayı ölümlü-yaralanmalı trafik kazasına karışan araçların cinsine bakıldığında 970'ini bisiklet, 2’sini at arabası, 3 bin 363’ünü motorlu bisiklet, 8 bin 901’ini motosiklet, 19 bin 477’sini otomobil, 791’ini minibüs, 5 bin 176’sını kamyonet, 525’ini kamyon, 651’ini çekici, 590’ını otobüs, 417'sini traktör, 19'unu arazi taşıtı, 62’sini özel amaçlı, 31’ini iş makinesi, 33’ünü ambulans, 17’sini tanker, 2’sini tren, 6'sını tramvay ve 706’sını diğer araçlar oluşturdu.

Ülke geneli 2024 yılı ölümlü-yaralanmalı trafik kazasına karışan araçların cinsine bakıldığında ise 4 bin 1’ini bisiklet, 162’sını at arabası, 13 bin 774’ünü motorlu bisiklet, 41 bin 964’ünü motosiklet, 95 bin 577’sini otomobil, 4bin 444’ünü minibüs, 26 bin 652’sini kamyonet, 3 bin 135’ini kamyon, 4 bin 13’ünü çekici, 3 bin 438’ini otobüs, bin 238’ini traktör, 66'sını arazi taşıtı, 370’ini özel amaçlı, 179’unu iş makinesi, 169’unu ambulans, 56’sını tanker, 20’sini tren, 55'ini tramvay ve 3 bin 282’sini diğer araçlar oluşturdu.

EN SIK GÖRÜLEN SÜRÜCÜ HATALARI

Trafik kazalarında en sık görülen sürücü hatalarının ise araç hızını yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uydurmamak, kavşak, geçit ve kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş önceliğine uymamak, şerit izleme ve değiştirme kuralına uymamak, arkadan çarpma, dönüş kurallarına uymamak, manevraları düzenleyen genel şartlara uymamak, kırmızı ışık veya görevlinin ’dur’ işaretinde durmamak, taşıt giremez trafik işareti bulunan yerlere girmek, trafik güvenliği ile ilgili diğer kurallara uymamak, yaya ve okul geçitlerinde yavaşlamamak, yayalara geçiş hakkı vermemek, alkollü olarak araç kullanmak, aşırı hızla araç kullanmak, geçme yasağı olan yerlerden geçmek ve hatalı şekilde veya yasak olan yerlere park etmek olduğu kaydedildi.

EN ÇOK CEZA ARAÇ PLAKASINA UYGULANDI

Türkiye genelinde haziran ayı uygulanan trafik cezalarının dağılımı şu şekilde; 204 yaya, 4 bin 466 yolcu, 427 bin 281 sürücü ve 1 milyon 926 bin 47 araç plakası.

Ülke genelinde uygulanan trafik cezalarının dağılımı ise şu şekilde; bin 630 yaya, 19 bin 701 yolcu, 2 milyon 154 bin 942 sürücü ve 11 milyon 269 bin 540 araç plakası.