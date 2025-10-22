Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, İl Müdürü Arif Topal başkanlığında Çocuk Hizmetleri Kuruluş Müdürleri ile koordinasyon toplantısı gerçekleştirdi.

Toplantının açılışında konuşan İl Müdürü Topal, çocuk hizmetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesinin toplumun geleceği açısından önemine dikkat çekerek, “Çocuklarımızın sağlıklı, güvenli ve mutlu bir ortamda yetişmeleri için tüm kurumlarımızın koordineli ve etkin bir şekilde çalışması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Topal, koordinasyon toplantılarının düzenli olarak yapılmasının, çocuk hizmetlerinde yaşanan aksaklıkların önlenmesine ve hizmetlerin vatandaşlara daha hızlı ulaşmasına katkı sağladığını belirtti. Ayrıca, toplantılar sayesinde personelin deneyim paylaşımı ve uygulamalarda standartlaşmanın sağlandığını ifade etti.

Topal, bu çalışmaların Yozgat genelinde çocukların korunması, eğitimi ve sosyal gelişimine katkı sağlayacağını kaydetti.

Toplantıda, mevcut hizmetlerin etkinliği ve verimliliği değerlendirildi, karşılaşılan sorunlara yönelik çözüm önerileri masaya yatırıldı. Ayrıca, kurumlar arası iletişimin güçlendirilmesi ve ortak projelerin geliştirilmesi için atılacak adımlar üzerinde duruldu. Yetkililer, bu tür toplantıların iş birliğini artırarak hizmet kalitesini yükselttiğini vurguladı. Selma Şahin