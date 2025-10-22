Sorgun S.S. Doğanaltınok Yapı Kooperatifi üyesi vatandaşlar, kooperatifin eski başkanı F. D. tarafından mağdur edildiklerini iddia etti.

2018 yılında yapımına başlanan kooperatif evlerinin 3 yıl içerisinde teslimatı sözü verildiğini ancak kooperatif üyeleri aidatlarını ve peşin ödemelerini yaptığı halde kooperatife yapılan işlerin ödemelerinin yapılmadığını ileri süren vatandaşlar, ödemelerini yapan kooperatif üyelerinden dairelerini teslim alamayanlar olduğunu iddia etti.

Taraflar adına açıklama yapan Avukat Hacı Mustafa Demirkol, kooperatifin 2018 yılında açıldığını ve açılışından bu yana üyelerden aktif olarak para ve aidat toplandığını ifade etti. Ancak buna rağmen kooperatifin tamamlanamadığını söyleyen Demirkol, "Şu anda mevcut kooperatif başkanımızın talebi üzerine biz kooperatifin yönetimini değiştirdik. Yönetim değiştikten sonra da kooperatif hesaplarının incelemesini yaptık. Yapılan incelemede eski kooperatif yönetiminin, özellikle kooperatif başkanının kooperatif hesaplarından kendi şahsına para aktardığını tespit ettik. Savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Sorgun Cumhuriyet Savcılığı'nda mevcut soruşturma devam etmekte. Soruşturma biraz ağır ilerlemekte. Bizim sıkıntımız buradan geliyor. Şüphelilerin ifadesi dahi alınmış değil. Para 100 milyon lira. Tamamlanmamış daireler var. Kooperatifin mevcut borçları var. 20 milyon civarında mevcut borçları var. Eski kooperatif başkanları tüm borçların ödendiğini ve tapuların üyelere teslim edileceğini söylemesine rağmen herhangi bir girişimi olmamış. Tapular teslim edilmemiş. Bir daire birden çok kişiye satılmış. Bir daire üzerinden yüzlerce mağduriyet oluşmuş" dedi.

"Haksız Kazanç Ve Sebepsiz Zenginleşmeden Dolayı Mahkemeye Verdik"

Kooperatifin yeni başkanı Abdullah Yıldırım ise, 2018 yılından 2025 yılına kadar teslimatın gerçekleşmediğini belirtti. Yıldırım, teslimat olmadığı için kooperatif başkanını değiştirme kararı aldıklarını ifade etti. Yıldırım, "2025 yılına kadar haksız kazanç, sebepsiz zenginleşmeden dolayı mahkemeye verdik. Mahkeme çok yavaş ilerlediği için çözümü de sosyal medya ve televizyonlarda aramakta bulduk" dedi.

"Oğlum Ve Gelinimle Aram Bozuldu"

Mağdurlardan Murat Şahbaz, "Oğlum 2 aylık düğünü oldu. Altınlarını bozdurdum. Komple getirdim buraya yatırdım. Akrabalardan borç aldık. 700 bin lira buraya ödedik. Toprak sahibinin dairesini bizim çocuğa sattı. Şimdi çocuğumla, gelinimle aram iyi değil. Çocuklar ‘Bu daire ne olacak? Bu para ne olacak?' diye soruyor. Çocuğumun dairesi de yok, resmi hesaba da 700 bin lira para yatırdı" diye konuştu.

"4 Milyona Yakın Para Ödedim"

Nuri Aydın, kendisine toprak sahibinin dairesinin satıldığını ifade ederek, "4 milyona yakın para ödedim. Dairenin içine 400 bin lira para harcadım. Şu anda dairemi alamıyorum. Gereğinin yapılmasını istiyorum" dedi.

Hüseyin Kaygusuz ise, "Kooperatife ilk açıldığında üye oldum. Kooperatifte kura çekilişi oldu. Kura çekilişine davet etmediler. Şu anda adıma bir daire gözükmüyor. 1 milyona yakın para ödedim. Mağdurum" şeklinde konuştu.