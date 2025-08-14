Boğazlıyan Belediyesi tarafından başlatılan Yuvam Konutları Projesi’nin 2. etabı kapsamında inşa edilecek Taç Mahal Konutlarının temeli, düzenlenen törenle atıldı.

Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar, törende yaptığı konuşmada, projenin kısa sürede tamamlanarak ilçeye modern bir yaşam alanı kazandıracağını belirtti.

Coşar, “Kısa süre içinde bu binalar tamamlanacak ve Boğazlıyan’ımıza yakışan bir yaşam merkezi olarak hizmete girecek. İlçemize hayırlı olsun” dedi.

Katılımlarıyla kendilerini onurlandıran tüm davetlilere teşekkür eden Coşar, projenin Boğazlıyan’a uzun yıllar hizmet edeceğini vurguladı.

AK Parti Yozgat Milletvekili Süleyman Şahan da temel atma töreninde yaptığı konuşmada, “Türk Teşkilatları Başkan Yardımcımız Sadullah Gülten, İl Başkanımız Hasan Kandemir, İl Genel Meclisi Başkanımız Adnan Ünal, Başkan Yardımcımız Şükrü Yalman, Boğazlıyan İlçe Başkanımız Hacı Yıldırım ve teşkilat mensuplarımızla birlikte Taç Mahal Konutları Temel Atma Töreni’ne katıldık. 2 bloktan ve 83 konuttan oluşan toplu konut projemizde emeği geçen başta Boğazlıyan Belediye Başkanımız Gökhan Coşar olmak üzere tüm emek verenlere teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

Törene; Türk Teşkilatları Başkan Yardımcısı Sadullah Gülten, AK Parti Yozgat Milletvekili Süleyman Şahan, AK Parti Yozgat İl Başkanı Hasan Kandemir, Yozgat İl Genel Meclisi Başkanı Adnan Ünal, Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Hurşit Dede ve yönetim kurulu üyeleri, AK Parti Boğazlıyan İlçe Başkanı Hacı Yıldırım, MHP İlçe Başkanı Celalettin Yarol, belde belediye başkanları, siyasi parti teşkilat mensupları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kurum müdürleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.