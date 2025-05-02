Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar, Yuvam Konutları Projesi kapsamında saha çalışmalarının hızla devam ettiğini duyurdu.

Saha Çalışmaları Devam Ediyor

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Başkan Coşar, Boğazlıyan Belediyesi olarak ilçe halkının huzur içinde yaşayabileceği, modern, estetik ve konforlu konutlar inşa ettiklerini belirtti.

Başkan Coşar, "Boğazlıyan’a değer katacak bu projede her detay sizin için tasarlandı. Hemşehrilerimize kaliteli ve modern yaşam alanları sunmayı amaçlıyoruz" dedi.

Boğazlıyan’a Konut Projesi! (4)

Yeni yaşam alanları, uygun yaşam koşulları, güçlü altyapı ve mimari estetikle Boğazlıyan’a değer katacak bu büyük projede, her detayın vatandaşların ihtiyaçları ve konforu göz önünde bulundurularak tasarlandığı ifade edildi. Alpaslan Demir

Editör: Melike Aslı Arslan