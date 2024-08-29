Yozgat Belediye Başkanı Dr. Kazım Arslan, 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında gerçekleştirilecek etkinliklere tüm vatandaşları davet etti.

Belediye tarafından organize edilecek Zafer Yürüyüşü, Fener Alayı ve Kültür Sanat Etkinlikleri, bu yıl farklı bir atmosferde kutlanacak.

Kutlamalar, 30 Ağustos Cuma günü başlayacak ve zafer yürüyüşü ile fener alayıyla açılış yapacak. Üç gün sürecek olan etkinliklerde Yozgat halkı, ünlü sanatçılarla buluşma fırsatı yakalayacak. İlk günün programında Murat Balaban ve Gökhan Ay sahne alacak, dinleyicilere unutulmaz anlar yaşatacak.

Etkinliklerin ikinci gününde Yasin Gürses ve Mustafa Tatlıtürk, güçlü performanslarıyla sahneye çıkacak. Son gün ise Kırşehir Belediyesi Abdallar Topluluğu ve Cihat Köseoğlu’nun konserleriyle kutlamalar sona erecek. Ayrıca Yozgat Belediyesi Sürmeli Türk Müziği Topluluğu, her gün sahnede yer alarak Yozgatlılara müzik ziyafeti sunacak.

Bu yılki Zafer Bayramı kutlamaları, geleneksel anma etkinliklerinin ötesine geçerek Yozgat’ın kültürel ve sanatsal zenginliğini ön plana çıkaran bir festival niteliği taşıyacak. Başkan Kazım Arslan, tüm halkı bu anlamlı etkinliklere katılmaya davet ederek, “Bağımsızlığımızı borçlu olduğumuz ecdadımızı rahmetle anıyor, zaferimizin 102. yılında Yozgat’ta hep birlikte kutlamaya davet ediyoruz” dedi.