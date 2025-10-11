Saraykent Kaymakamı Mete Öztürk, İl Genel Meclis Üyesi Nuri Çınar, İlçe Jandarma Komutanı Hayati Kahraman ve İlçe Özel İdare Müdürü Seyit Yılmaz ile birlikte Beşkavak köyünde devam eden yol yenileme çalışmalarını yerinde inceledi.

İl ve İlçe Özel İdaresi iş birliğiyle yürütülen çalışmalar kapsamında mevcut yolun eski asfaltı sökülerek yerine yeni asfalt kaplama işlemi yapılıyor. Çalışmalar tamamlandığında köy yolunun daha konforlu ve güvenli hale gelmesi amaçlanıyor.

Kaymakam Mete Öztürk, incelemeler sırasında yetkililerden yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Öztürk, sahada görev yapan personele teşekkür ederek sürecin dikkatli ve özenli bir şekilde tamamlanması temennisinde bulundu.