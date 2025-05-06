Öz Sağlık İş Sendikası Yozgat Şube Başkanlığı, çeşitli komite başkanlıklarına yeni atamalar gerçekleştirdi.

Şube Başkanı Mehmet Akyol’un açıklamasına göre, Engelli Komite Başkanlığına Gökhan Nefesli, Kadın Komite Başkan Yardımcılığına Nurhayat Özentürk ve Sosyal Medya Komite Başkan Yardımcılığına Beyza Nur Aktanlı, yönetim kurulu kararıyla atandı.

Akyol, yeni görevlerine başlayan komite başkan ve yardımcılarına başarılar dileyerek, sendikal çalışmaların daha etkin ve kapsayıcı bir şekilde sürdürüleceğini belirtti.