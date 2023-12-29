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Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 2023 yılı Yoğun Bakım Hizmetleri Değerlendirme komisyon toplantısı yapıldı.

Sağlık Müdürlüğü toplantı salonunda 4’üncüsü düzenlenen toplantıda Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uz. Dr. Cahit Bekir Kayhan bir sunum yaptı.

Üç ayda bir düzenli olarak yapılan toplantıda Yozgat merkez ve ilçelerindeki hastanelerin yoğun bakım sorumlu hekimleri katıldı.

Toplantıda yoğun bakımlarla ilgili sorunlar karşılıklı görüşülerek çözüm odaklı değerlendirmeler yapıldı.