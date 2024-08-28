Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 2024 yılı Ağustos Ayı Evde Sağlık Hizmetleri Yürütme Komisyon toplantısı düzenlendi.
Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Abdullah Cesur başkanlığında gerçekleşen toplantıya Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Mehmet Parlak, Sağlık Hizmetleri Uzman Yusuf Yiğitsoy, Uzman Mehmet Ali Gözel, Karyola Danışma ve birim çalışanları katıldı.
Toplantıda Evde Sağlık Hizmetleri Birimi İl Koordinatörü Uz. Dr. Merve Feride Tan Ceylan yaptığı sunumda Evde Sağlık Hizmetlerinin iş ve işleyişi hakkında genel bilgilendirme ve değerlendirme yapılarak uygulamaya geçilecek kararlar alınarak Evde Sağlık Hizmetleri 2024 yılı aylık Yozgat İl geneli verileri açıklandı.