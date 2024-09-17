Burs başvurularının başladığını açıklayan Türk Kızılay’ı Yozgat Şube Başkanlığı Toplumsal Güçlendirme uzmanı İbrahim Diler; “Kızılay her sene olduğu gibi okulların açılmasıyla beraber yine faaliyetlerine başladı. Öğrencilerimize destek olmak adına Kızılay burs başvurularımızı başlattık. Başvurular internetten herkese açık şekilde yayınlanıyor. İnternet sitemiz olan kizilayburslari.kizilay.org.tr adresinden önlisans ve lisans düzeyinde eğitim alan öğrencilerimiz Kızılay burslarımıza başvurabilirler. Bizde onların eğitim ve öğretimine Kızılay olarak destekte bulunuyoruz” ifadelerini kullandı.

KIZILAY BURSLARINA NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Burs başvurularının nasıl yapılacağını aktaran Diler; “Önlisans ve lisans düzeyinde eğitim gören öğrencilerimiz 2024-2025 eğitim ve öğretim yılında 25 Eylül olarak başvuru tarihimiz belirlendi. Web sitemiz üzerinden basit bir şekilde kaydolabilirsiniz. Ancak bir önceki dönemde Kızılay bursundan faydalanan öğrenciler, bu yıl burstan faydalanamaz. Bu sebeple yeni öğrencilerimizi bekliyoruz. Kayıt olduktan sonra değerlendirmeler Türk Kızılay’ı Genel Müdürlüğü tarafından yapılıyor. Öğrencilere olumlu veya olumsuz geri dönüş sağlanıyor” dedi.

“TÜRK KIZILAY’I HER ZAMAN ÖĞRENCİLERİMİZİN YANINDA”

Her zaman öğrencilerin ve ihtiyaç sahiplerinin yanında olduklarını belirten Diler, sözlerine şu ifadelerle son verdi; “Burslara ek olarak şube imkanlarımız neticesinde öğrencilerimize elimizden geldiği kadarıyla yardımda bulunuyoruz. Bozok Üniversitesi içerisinde bir Kızılay Üni butiğimiz var. Butikte öğrencilerimizin sene boyunca kıyafet yardımlarını elimizden geldiğince onlara ulaştırmaya çalışıyoruz. Haftada 2 gün olmak üzere faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Türk Kızılay’ı her zaman yurt içinde ve yurt dışında hem öğrencilerimizin hem de ihtiyaç sahiplerimizin yanında olmaya gayret ediyor. Bu anlamda bağışçılarımıza da teşekkür ederiz.”