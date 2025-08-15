Yozgat’a bağlı Esenli köyü kırsalında, yırtıcı kuş türlerinden kızıl şahin görüntülendi.

Doğa fotoğrafçıları tarafından fark edilen kızıl şahin, uzun süre bölgede av arayışında süzülerek gökyüzünde görüntülendi.

Uzmanlara göre dünya popülasyonunun önemli bir kısmı Türkiye’de bulunan kızıl şahin, ülkemizin büyük bölümünde yerli olarak yaşamını sürdürüyor. Doğu Anadolu’nun güneyi haricinde yaz göçmeni olarak da görülen tür, Karadeniz sahil şeridinde ise göç dönemlerinde rastlanan bir geçit kuşu olarak biliniyor.

Kartal büyüklüğünde olan kızıl şahin, uzun kanatları, uzun kuyruğu, sarı bacakları ve siyah uçlu sarı gagasıyla tanınıyor. Erişkin bireylerde koyu renkli gözler ve çizgisiz kızıl renkte kuyruk öne çıkarken, gençlerde gözler daha açık renkte oluyor.

Hafif kurak bozkır, kayalık ve açık arazilerde yaşam alanı bulan kızıl şahin, yuvasını kayalara veya ağaçlara yapıyor. Küçük ve orta boy memeliler, kuşlar, sürüngenler ve zaman zaman leşlerle beslenen bu tür, özellikle kış aylarında tarla faresi avlarken sıkça görülüyor.