Boğazlıyan’da kız çocuklarına yönelik jandarma etkinliği düzenlendi.
Boğazlıyan İlçe Jandarma Komutanlığı, Uzunlu Beldesi İlköğretim Okulu’nda eğitim gören kız çocuklarına yönelik özel bir etkinlik gerçekleştirdi.
Etkinlik kapsamında, öğrencilerin Jandarma mesleğini tanımaları sağlanırken, güvenlik güçlerine yönelik olumlu farkındalık kazanmalarına katkı sunuldu. Öğrenciler, jandarmanın görevleri ve toplum güvenliğine katkıları hakkında bilgilendirildi.
Boğazlıyan İlçe Jandarma Komutanlığı yetkilileri, bu tür faaliyetlerle çocukların güvenlik güçlerini daha yakından tanıyıp güven duygusunu pekiştirmeyi hedeflediklerini belirtti.
