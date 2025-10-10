Yozgat'ta jandarma kız çocuklarına yönelik etkinlik düzenledi.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı, Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri, "Dünya Kız Çocukları Günü" dolayısıyla Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Çocuk Evleri"nde kalan kız çocuklarına yönelik etkinlik düzenledi.

Kenetteki Çocuk Evleri'nde kalan çocukları ziyaret eden ekipler, "Kız çocuklarının geleceği, umutla ve cesaretle dolu. Hayallerine ulaşmaları için onlara her zaman destek olalım." temasıyla onlarla vakit geçirdi, pasta kesti.

Ekipler, etkinlik kapsamında çocuklara balon, dergi, ve çeşitli hediyeler dağıttı.

Jandarma ekipleri, kız çocuklarına jandarma mesleği hakkında da bilgiler verdi.