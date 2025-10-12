Yozgat İl Jandarma Komutanlığı, Merkez ilçeye bağlı il yollarında sürücü ve araçlara yönelik kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi. Merkez İlçe Jandarma Trafik Timi, Trafik Jandarması ve Asayiş Timlerinin müşterek olarak yürüttüğü faaliyet kapsamında, sürücüler hem trafik kurallarına uyum açısından kontrol edildi hem de yol güvenliği kapsamında bilgilendirildi.

Jandarma ekipleri, denetim sırasında araçlarda yolcu olarak bulunan kız çocuklarını da unutmadı. 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü kapsamında, kız çocuklarına Jandarma Hikaye Kitabı ve boyama kitabı hediye edildi. Ekipler, hediye dağıtımı sırasında çocuklara günün önemi ve hakları konusunda kısa bilgiler vererek farkındalık oluşturdu.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, denetimlerin hem trafik güvenliğini artırmak hem de toplumsal farkındalığı güçlendirmek amacıyla düzenlendiği vurgulandı. Yetkililer, benzer etkinliklerin önümüzdeki dönemde de devam edeceğini belirterek, vatandaşları ve çocukları trafik kurallarına ve güvenliğe dikkat etmeye davet etti.