Yozgat’ın Sorgun ilçesine bağlı Alcı Köyünde kışlık salça telaşı başladı.

Salçanın ilk aşaması olarak bahçeden toplanan organik domatesler ayıklandıktan sonra yıkanıyor. Domatesler naylon torbalara konuluyor ve içlerine kaya tuzu serpilerek 3-4 gün bekletiliyor. Bekletildikten sonra domatesler bir çırpıcı yardımıyla çırpılıyor. Elekten geçirilerek kabuğu ve sıvı kısmı ayrılan domatesler büyük kazanlarda odun ve tezek ateşinde kaynayarak ağır ağır pişiyor. Kıvamını aldığında ise uzun süre bozulmadan durmasını sağlayan tuz ekleniyor. Hiçbir katkı maddesi içermeyen salçalar lezzeti ve ev ekonomisine sağladığı fayda ile vazgeçilmez tatlar arasında yerini alıyor.

"ANNEMDEN ÖĞRENDİĞİM ŞEKİLDE 40 SENEDİR SALÇA YAPARIM"

Alcı Köyünde yaşayan Raziye Gök küçükken annesinden öğrendiği şekilde 40 senedir salça yapmayı sürdürdüğünü söyledi. Gök, "Domatesin fidelenmesiyle başlarız. Yetişince kızaranları toplarız, 2 gün dinlenir, dilimleyip torbalarım. Torbada 3 gün durur. 3 günden sonra ezer, elekte eler kaynatırız. Akşamdan sabaha kadar dinlenir. Sonra bidonlara doldururuz ve yeme aşamasına gelir" diyerek yapım aşamalarını anlattı.

"SALÇALARIM 2-3 SENE BOZULMAZ"

Her şeyi kendi bahçesinde yetiştirdiğini ifade eden Gök, "Fidesini de kendim yetiştirdim. Odun da tezek de kullandım. Tezekle dinlene dinlene pişer daha güzel olur. Salçalarımız 2-3 yıl bozulmaz. Ev yapımı tuzu fazla. Güneş görmeyen yerde durması gerek. Ev ekonomisine de katkı sağlıyor. Bir bidon salça bin lira. Onu verene kadar kendim evimden yetiştirip kullanıyorum. Kızlarıma gelinlerime gönderiyorum. Arabaşı çorbası da bu salçayla çok güzel olur" dedi.