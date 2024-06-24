Nisan ve Mayıs aylarında yapılan zamların ardından, Temmuz ayında yeni bir artış öngörülüyor. 3 Temmuz'da açıklanacak enflasyon verileriyle birlikte ÖTV artış oranı da netleşecek ve sigara fiyatlarına yansıyacak. Bu zammın ardından en düşük sigara fiyatının 66 liraya çıkması bekleniyor. Fiyatların markalara göre 10 ila 15 lira arasında artış göstereceği tahmin ediliyor.

ÖTV zammı haberlerinin sosyal medyada yayılması, birçok sigara tüketicisinin zam öncesinde stok yapma çabasına yol açtı. Bu durum, tekel bayileri ve marketlerde yoğunluğa neden oldu. Özellikle karton sigara satışındaki talep artışı üzerine sigara firmaları, satışlara kısıtlama getirme kararı aldı.

Türkiye Tekel Bayileri Platform Başkanı Özgür Aybaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Firmalar sigara satışını kısıtladı, karton alma şansınız biraz düşük. Sigaraya iyi bir zam geliyor," ifadelerini kullandı. Bu açıklama, stok yapmak isteyen tüketiciler arasında endişe yarattı.

ÖTV zammının yürürlüğe girmesiyle sigara fiyatlarının önemli ölçüde artması bekleniyor. Tüketiciler, zammın etkilerini en aza indirmek için ellerini çabuk tutmaya çalışıyor. Ancak sigara firmalarının kısıtlamaları nedeniyle stok yapma imkanları sınırlanmış durumda.

SİGARA YASAĞI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Tütünsüz Günü ve Çevre Haftası Programı'na katılarak gençlerin sigara ve elektronik sigara kullanımına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, geçtiğimiz Nisan ayında İngiltere'de yürürlüğe giren sigara yasağının Türkiye'de de uygulanabileceğini belirtti.

Erdoğan, gençleri sigara ve elektronik sigara alışkanlıklarından korumanın önemine vurgu yaparak, bu konuda daha sıkı önlemler alınabileceğinin sinyalini verdi. İngiltere'de yürürlüğe giren yasak gibi uygulamaların Türkiye'de de gündeme gelebileceğini ifade etti. Bu açıklamalar, Türkiye'de sigara kullanımına karşı daha sert düzenlemelerin hayata geçirilebileceğini gösteriyor.