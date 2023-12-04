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Soğuk kış aylarında sıcaklığı ve lezzetiyle bilinen kestanenin fiyatındaki artış, vatandaşları şaşırtıyor.

Yozgat'ta kış aylarının gelmesiyle birlikte pazarcı esnafının tezgâhlarında yerini alan kestanenin kilosu 200 TL seviyelerine ulaştı. Bu fiyat artışı, kestaneseverler arasında şaşkınlık yaratıyor. Kışın vazgeçilmez lezzeti olarak bilinen kestane, bu yılın fiyatlarıyla dudak uçuklatıyor.

Kestanenin hasadı, eylül ayı ortalarından ekim ayı sonlarına kadar devam ediyor. Ancak, bu yılki yüksek fiyatlar, vatandaşların kestane tüketim alışkanlıklarını etkiliyor. Özellikle geçmiş yıllara kıyasla gözle görülür bir fiyat artışı yaşanan kestanenin kilosunu gören vatandaşlar, alışverişlerini gözden geçiriyor.

Fiyatların yükselmesi üzerine konuşan bir vatandaş, "Eskiden kış geldiğinde sevinçle kestane alır, yerdim. Şimdiki fiyatlardan sonra kestane yemek hayal oldu. Evet, önceden de pahalıydı ama şimdiki fiyatlara bakınca eskiyi arıyoruz. Zaten kazandığımız 3-5 kuruşun da belirli yerleri var. Şimdiki devirde her şey gibi kestane de lüks oldu" şeklinde ifade etti.

Yozgatlılar, kışın vazgeçilmez lezzeti olan kestanenin yüksek fiyatları nedeniyle özlemini duydukları kestaneye hasret kalacak gibi görünüyor. Kestane fiyatlarındaki seyir, hem tüketicileri hem de pazarcı esnafını tarafından yakından takip ediliyor.