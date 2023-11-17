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Son günlerde hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düştüğü Yozgat’ta, sabahın ilk saatlerinde araç camları buz tuttu.

Gece saatlerinde en düşük hava sıcaklığının sıfırın altında 2 dereceye kadar düştüğü kentte araç camları buz tuttu. Soğuk havanın etkisiyle kırağı oluştu.

Araç sahipleri araçlarının camlarını temizledikten sonra yola koyuldu.

Havaların her geçen gün soğuduğunu belirten Ali Fidan, “Arabalarımızın camları buz tutuğu için işe gitmek için kazıma yapıyoruz. Hava bir hayli soğuk, araç camlarımız buz tuttu” dedi.

Kentte soğuk hava dalgasının önümüzdeki günlerde de devam etmesi bekleniyor.