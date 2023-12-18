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Yozgat’ta hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle birlikte araçların camları buz tuttu. Vatandaşlar günün erken saatlerinde cam kazıdı.

Türkiye’nin en soğuk illerinden biri olan Yozgat’ta hava sıcakları sıfırın altına düştü. Kentte termometreler eksi dereceyi gösterdi. Gece saatlerinde etkisini gösteren soğuk hava ile birlikte araç camları buz tuttu. Vatandaşlar, sabahın erken saatlerinde araçlarının üzerinde oluşan buz tabakasını kazıdı.

BUZ MESAİSİ BAŞLADI

Soğuk havanın etkili olduğu Kars'ın Sarıkamış ilçesinde de araç camları buzla kaplandı, bitkiler ve ağaçlar kırağı tuttu.

Gece saatlerinde hava sıcaklığın hissedilir derecede düştüğü Yozgat’ta sabah erken saatlerde işlerine gitmek için sokağa çıkan vatandaşlarda buz mesaisi başladı. Soğuktan araçlarının camları buz tutan vatandaşlar yaklaşık 15 dakika araçlarının ısınması ve araç camlarının buzunu temizlemekle uğraşıyor.

CAMLARI TEMİZLEDİLER

Araç sahipleri araçlarının camlarını temizledikten sonra yola koyuldu.

Havaların her geçen gün soğuduğunu belirten vatandaşlar, “Yozgat’ta artık havalar iyice soğumaya başladı. Geceleri hava sıcaklıkları eksi derecelere düştüğü için sabah kalktığımızda araç camlarının buz tuttuğunu gördük. Arabalarımızın camları buz tutuğu için işe gitmek için kazıma yapıyoruz. Hava bir hayli soğuk, araç camlarımız buz tuttu” dedi.