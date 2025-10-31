Doğal yaşamı okul ortamına taşıyan kış bahçesi düzenlenen törenle açıldı.

Açılış programına İl Millî Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak katıldı. Altınkaynak, öğrencilerle birlikte kurdele keserek kış bahçesinin açılışını gerçekleştirdi. Etkinliğe özel hazırlanan renkli kıyafetleriyle programa neşe katan minik öğrenciler, ilk günü doyasıya yaşadı.

Çocukların doğayla iç içe öğrenme deneyimi kazanmalarını hedefleyen kış bahçesinde; bitki bakımı, kompost yapımı, tohum ekimi ve gözlem alanları oluşturuldu. Bu atölye çalışmaları sayesinde öğrenciler, bitkilerin gelişim süreçlerini yakından takip edebilecek.

Bunun yanı sıra alanda okuma saatleri, sanat etkinlikleri ve müzik çalışmaları da yapılacak. Böylece miniklerin hem bilişsel hem sosyal becerilerini destekleyen zengin bir eğitim ortamı sağlanmış olacak.

Okulda hayata geçirilen bu çalışma; Millî Eğitim Bakanlığının “Köklerden Geleceğe” vizyonu doğrultusunda çocuklarda doğa sevgisini pekiştirmeyi, sürdürülebilir yaşam bilincini geliştirmeyi ve üretkenlik becerilerini artırmayı hedefliyor.

Doğal dokusuyla okulun “yaşayan okul” anlayışına katkı sunan kış bahçesi, öğrencilerin dört mevsim boyunca deneyimleyebileceği sıcak ve doğal bir öğrenme alanı olarak hizmet verecek.