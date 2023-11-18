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Dentin hassasiyeti özellikle yetişkin bireyler arasında yaygın olan bir ağız sağlığı sorunudur. Bu hassasiyet, genellikle köpek dişleri ve küçük azı dişlerinde daha belirgin olarak ortaya çıkar. İstatistiklere göre, bu sorun genellikle %72 ila %98 oranında insanlarda görülüyor, özellikle 20-40 yaş arasındaki bireylerde daha sık rastlanıyor. Yaşlı bireylerde ise daha nadir görülüyor.

Kadınlarda erkeklere oranla daha fazla görülen diş hassasiyetinin temel sebeplerinden biri, kadınların ağız hijyenine daha fazla önem vermesi olarak öne çıkıyor.

Eğer çürük sorunu yaşıyorsanız, ağız çalkalama sularını kullanarak diş hassasiyetinizi azaltabilirsiniz. Günde bir veya iki kez ağız gargarası kullanmak, diş sağlığınızı olumlu yönde etkileyecektir. Ağız çalkalama suyu ile ağzınızı 1 dakika boyunca çalkaladıktan sonra, en az 30 dakika boyunca yemek veya içmekten kaçının.

Dişlerinizin arasını temizlemek için diş ipi veya ara yüz temizleme araçları kullanmak da önemlidir. Florlu ağız bakım suyu, diş macunu veya su tercih etmek, diş hassasiyetini önlemekte yardımcı olabilir. Ayrıca, asitli yiyecek ve içeceklerden kaçınmak da önemli bir adımdır.

DİŞ HASSASİYETİNİN BELİRTİLERİ NELERDİR?

Diş çürümesi, dişlerde oyuk veya kırık, eski ve yıpranmış dolgular, diş eti hastalıkları gibi faktörler diş hassasiyetine yol açabilir. Ancak, diş hassasiyetinin temel nedenleri genellikle diş minesinin aşınması veya diş köklerinin açığa çıkmasıdır.