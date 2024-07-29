Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, internet sitesi üzerinden sosyal yardımlara ilişkin önemli duyurular yaptı. Bakanlık, her hane için yalnızca bir kişinin başvuru yapmasının yeterli olacağını belirtti.

18-55 yaş arasındaki kişilere verilecek olan 6.667 TL’lik ödemenin detayları açıklandı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, "İŞKUR tarafından iş görüşmesine yönlendirilen sosyal yardım yararlanıcılarından sosyal güvenceli bir işe başlayanlar bu yardımlardan faydalanabilir" denildi.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Başvuruda bulunabilecek kişilerin 18-55 yaş arasında olmaları gerekiyor. 3294 sayılı Kanun kapsamındaki düzenli sosyal yardım programlarından yararlanan hanelerde yaşayan, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca çalışabilir olarak değerlendirilen ve İŞKUR’a bildirilen kişiler sosyal güvenceli bir işe yerleştiklerinde nakdi yardımlardan faydalanabilecekler.

Enflasyonun yükseldiği bu dönemde vatandaşlar devlet destek ödemelerini araştırmaya devam ediyor. 6.667 TL’lik ödemelerin kimlere verileceği konusunda, Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sistemi üzerinden inceleme yapılacak. İşe başlama bilgileri alınan ve sosyal yardım alan kişiler bu yardımdan 60 gün içinde yararlanabilecek.

Başvuruda bulunmak isteyenlerin yalnızca kimlik belgelerini sunmaları yeterli olacak. Ayrıca, Aile Bakanlığı’nın şartlarına göre, hanenin gelirinin brüt asgari ücretin üçte birine denk gelen miktarın yatırılacağı belirtildi.

Devlet, vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayabilmelerine destek olmak amacıyla çeşitli yardım ödemelerini web sitesi üzerinden duyurmaya devam ediyor. Başvuruların nasıl yapılacağı ve detayları hakkında bilgi almak için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.