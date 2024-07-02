Eski ismi Bozok olan Yozgat’ta kimler yaşadı? Detaylar haberimizde…

Yozgat bölgesi birçok medeniyetlerin hâkimiyetinde kalmıştır. Peki, Yozgat hangi medeniyetlere ev sahipliği yapmıştır? İşte detaylar…

YOZGAT’IN EV SAHİPLİĞİ YAPTIĞI MEDENİYETLER

Yozgat’ın tarihine dair detaylar merak ediliyor. Eski adıyla Bozok olarak bilinen Yozgat, birçok medeniyetin izlerini taşıyor.

Hititlerden Roma İmparatorluğu’na, Bizans döneminden Osmanlılar’a kadar pek çok uygarlık bu bölgede varlık gösterdi.

MÖ dönemlerde Hititler, Frigler, Kimmerler, Lidya Krallığı ve Persler, Makedonyalılar, Kapadokya Krallığı ve Galatlar gibi çeşitli medeniyetler Yozgat’ta hüküm sürdü. Roma döneminde ise bölge, Roma İmparatorluğu’nun korumasına girdi.

Sonrasında Doğu Roma (Bizans) döneminde yaşanan bölünme ve Sasani akınlarıyla sarsılan Yozgat, Timur’un Anadolu’dan ayrılması sonrası Osmanlılar tarafından 1408 yılında fethedildi. Yavuz Sultan Selim döneminde Celali İsyanlarıyla mücadele edilmiş, Kanuni Sultan Süleyman zamanında ise yöreye Halep Türkmenlerinden Mamalu Türkmen oymakları yerleştirildi.

Son olarak, 26 Ekim 2014'te yapılan bir referandumla köy statüsündeki Divanlı, Yozgat merkez ilçeye mahalle olarak bağlandı.