Özel Çamlık Rehabilitasyon Merkezinde düzenlenen etkinlik Yozgat Vali Yardımcısı Ömer Faruk Duman, Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arif topal ve Yozgatlı Kıbrıs Gazileri’nin katılımıyla gerçekleştirildi.

Program, kahvaltının ardından Yozgat Vali Yardımcısı Ömer Faruk Duman’ın konuşmaları, Kıbrıs Gazisi Alınlı’ya madalya takdimi ve sohbetlerle devam etti.

Ömer Faruk Duman, yaptığı açılış konuşmasında Kıbrıs Gazileri ile böyle bir programda buluşmaktan mutluluk duyduğunu şu sözlerle ifade etti;

“Özel Çamlık Rehabilitasyon Merkezi yönetimi, çalışanları, kıymetli mesai arkadaşlarımız bugün burada beraber bir toplantı yapmaktan bu masanın etrafını paylaşmaktan sizlerle onur duyuyorum, kıvanç duyuyorum.

Hele ki Kıbrıs Harekatımızın seneyi devriyesinde daha önce yapılmaya başlanan bu toplantının Bu sene bana nasip olması, sizlerle bu masada beraber oturmak ayrı bir mutluluk.”

“Bu Harekatı Siz Yaptınız”

Duman konuşmasını Kıbrıs Gazilerine teşekkür ederek sürdürdü.

Duman, “Tabii geçmişte hatırladığımız üzere Türkiye'nin, millet iradesinin nasıl uluslararası arenada candaşları, kardeşleri için neler yapabileceğini, neleri göze alabileceğini en iyi siz biliyorsunuz. Bu harekatı siz yaptınız. Allah hepinizden razı olsun. Ailemizi, eşrafımızı korusun, yüceltsin. Hepinize çok teşekkür ediyorum.

İnşallah sohbetle devam edeceğiz. Biz buradayız. Her birinizi ayrı ayrı tanımak isterim, elini öpmek isterim. Bu toplantıyı tertip eden arkadaşlarıma da çok teşekkür ederim” diyerek sözlerine son verdi.

Gaziye Madalyası Duman'dan

Program devamında yıllardır yurtdışında olduğu için madalyasını alamayan Gazi Şakir Alınlı’ya madalyası Vali Yardımcısı Ömer Faruk Duman tarafından takdim edildi.

Kıbrıs Gazisi Şakir Alınlı Madalya takdimi sonrası yaptığı açıklamalarda o günlerde yaşananları anlattı.

Alınlı, “Ben öyle sonradan gelmedim ilk gelenlerdenim Beşparmak Dağını aldık biz. İlk çıkartmada biz üç gemi ile çıktık. Bizim uçağımızı benim umumide Karaoğlanoğlu vardı Albay, uçak gemisini o çıkarttı o zaman.

Vallahi aha şurada aha bura hep aldık oraları. Bir gün daha öğlene kadar müsaade etseydiler biz hepsini alıyorduk. Girne’yi, Havaalanının olduğu yeri bütün biz bitirdik sonradan geldi askerler. Ondan sonra ben devamlı 7 ay cephede kaldım” sözleriyle o günleri anlattı.

Madalya töreni sonrası sohbet sırasında Kıbrıs Gazisi kaval çalarak dinleyenleri eğlendirdi.