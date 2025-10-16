Çiftçi, bu yıl arkeolojik kazıların yine Sorgun’da yoğunlaştığını belirterek, “Sorgun’da yabancı üniversiteler tarafından yürütülen üç kazı çalışmamız var. Bu ekipler Ağustos ayı itibarıyla sezonu tamamlayarak kazı alanlarını kapattı ve raporlarını Bakanlığımıza sundu” dedi.

Sorgun’daki Keykavus Kalesi kazısının ise halen devam ettiğini ifade eden Çiftçi, “Prof. Dr. Şevket Dönmez’in yürüttüğü kazı çalışmalarını da 7-10 gün içinde tamamlayacağız. Yozgat’ta kış şartları kazı sezonunu kısaltıyor. Hocamız, bu yılki kazı sonuçlarına ilişkin teknik değerlendirmelerini önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşacak” diye konuştu.

Keykavus Kalesi kazısına bu yıl Valilik ve Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından konteyner desteği sağlandığını aktaran Çiftçi, “Kazı yerleşkesini genişlettik. Bu sayede önümüzdeki yıllarda çalışmaların daha sağlıklı yürütülmesi mümkün olacak. Ayrıca bu sezon kazıdan yeni ve değerli buluntular da elde edildi. Bunlara ilişkin açıklamayı hocamız yapacak” ifadelerini kullandı.

Devam eden kütüphane inşaatına da değinen Çiftçi, çalışmalarda önemli ilerleme kaydedildiğini vurgulayarak, “İnşaatın yıl sonunda tamamlanması hedefleniyor. Ancak tefrişat ve uygulama süreciyle birlikte önümüzdeki 5 ay içinde tamamlanmasını öngörüyoruz” dedi.

Çiftçi, hava şartlarına bağlı olarak bazı gecikmelerin yaşanabileceğini belirterek, “İnşaat sürecinde son eksikliklerin giderilmesi için detaylı çalışmalar yürütülüyor. En kısa sürede halkımızın hizmetine sunmayı planlıyoruz” açıklamasında bulundu.

Kütüphaneler ve Yayınlar Genel Müdürlüğü yetkililerinin inşaat sürecini yakından takip ettiğini ifade eden Çiftçi, “Genel Müdürümüz, genel müdür yardımcılarımız ve daire başkanlarımız sık sık Yozgat’a gelerek hem inşaat sürecini hem de hizmete açıldıktan sonra olası aksaklıkların önüne geçilmesi için gerekli incelemeleri yapıyor. Çok titiz bir çalışma yürütülüyor” dedi.