Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, farklı suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası veya arama kaydı bulunan şahısların yakalanmasına yönelik operasyonlar düzenledi. İlçe jandarma komutanlıkları, Jandarma Dedektifleri (JASAT) ve emniyet ekiplerinin koordineli çalışmalarıyla çok sayıda kişi yakalandı.

İki Kişi Yakalandı!

Saraykent İlçe Jandarma Komutanlığı, JASAT ve ilçe emniyet ekiplerince yapılan çalışmada, haklarında “Basit Yaralama” suçundan 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.M. ve M.M. isimli şahıslar yakalandı.

Aynı ilçede yürütülen başka bir operasyonda ise, “Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık” suçundan 1 yıl 4 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.Ö. isimli şahıs yakalandı.

Sorgun'da 3 Şahıs Yakalandı

Sorgun İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı Doğankent Karakol Komutanlığı ve JASAT ekipleri, “Kadına Karşı Basit Yaralama” suçundan aranan A.Ö. isimli şahsı yakaladı.

Sorgun Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ve JASAT’ın ortak çalışmasında ise, “Kamu kurum ve kuruluşlarını araç olarak kullanmak suretiyle dolandırıcılık” suçundan aranan O.Ş. isimli şahıs ele geçirildi.

Merkez'de Operasyonlar Sürdü

Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekipleri, “Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak” suçundan aranan M.A. isimli şahsı yakaladı.

Akdağmadeni’nde yürütülen çalışmalarda ise iki farklı şahıs adalete teslim edildi. “Tarla Açma” suçundan aranan M.T. ile “Basit Yaralama” suçundan aranan C.E., kimlik sorgulamalarında tespit edilerek yakalandı.

Yozgat genelinde farklı suçlardan aranan toplam 7 kişi, jandarma ekiplerince yakalanarak adliyeye sevk edildi.